Impfungen in OÖ zeigen "systemische Probleme in der Impforganisation"

Auch beim Impfen hätte man sich nicht daran gehalten: Es habe sich zwar herausgestellt, dass statt fünf sechs Personen aus einer Dose geimpft werden können. Die Verteilung dieser Restbestände des Impfstoffes erfolgte aber „ebenfalls nicht nach den Richtlinien“. Sechs Impfdosen wurden zudem an Ordinationsassistenten eines anwesenden Arztes verimpft, und zwar nicht im Heim selbst. Und das obwohl laut Hersteller der hergerichtete Impfstoff nicht transportfähig sei.

„Der Ablauf der Impfaktion im APH Eberschwang zeigt systemische Probleme in der Impforganisation auf, die zum Anlass genommen werden müssen, die derzeitigen Abläufe und Prozesse gründlich zu überarbeiten. Es ist mir daher sehr wichtig, dass es Sicherheit für die Altenheime gibt, die unter großem Druck arbeiten müssen, wie mit den überschüssigen Impfungen umzugehen ist“, so Gerstorfer, die damit wieder den Ball an Haberlander spielt.

Bürgermeister stand am Ende der Liste

Auch in Vorarlberg gibt es in Sachen Corona-Impfung bereits ein zweites Mal Wirbel um die Einhaltung der Impf-Reihenfolge. Wie am Dienstag Vorarlberger Medien berichteten, hat sich der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (65) am Wochenende bei einer Impfaktion in einem Seniorenheim in Feldkirch-Gisingen impfen lassen, obwohl dem offiziellen Impfplan gemäß Politiker noch nicht an der Reihe sind. Matt sah seine Impfung als gerechtfertigt an.

Nach der Impfung aller Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims, sei eine Warteschlange abgearbeitet worden, an deren Ende er sich aufgehalten habe. "Am Ende war eine einzelne allerletzte Dosis übrig, die Stadtrat Guntram Rederer (ebenfalls auf dieser Liste, Anm.) mir überlassen hat", stellte der Bürgermeister fest.