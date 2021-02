Österreich wird eine Woche lang eisgekühlt

Meteorologen nennen übrigens Tage, die nie wärmer als null Grad werden, Eistage. Die ZAMG hat Aufzeichnungen seit 1961 und stellt fest: In den vergangenen 30 Jahren nahm die Anzahl der Tage mit so niedrigen Temperaturen massiv ab. Eine Folge der Klimaerwärmung, wie die Experten festhalten: Je nach Region gab es zwischen 20 und 40 Prozent weniger Eistage.

Weniger Eistage wegen Klimaerwärmung

Am Beispiel Wien (Messstelle Hohe Warte): Zwischen 1961 und 1990 gab es durchschnittlich 24,2 Eistage pro Jahr, von 1991 bis 2020 waren es nur 18,2 ein Rückgang um ein Viertel. Selbst im exponierten Radstatt gab es statt 42,5 nur noch 31,7 Eistage, ebenfalls eine Reduktion um 25 Prozent. Den größten prozentuellen Rückgang verzeichnete Innsbruck mit 11 statt 19,2 Eistagen, das ist ein Minus von 43 Prozent.

Doch nun stehen einigen Regionen solche Eistage bevor, hauptsächlich in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und der Obersteiermark. Wobei Meteorologen die Sache mit der Kälte relativieren. „Die Belastung ist bei uns mittelstark“, klassifiziert Florian Pfurtscheller. Und wo ist sie dann stark? Derzeit gar nicht so weit weg, in Deutschland: Thüringen und Nordhessen kämpften mit bis zu minus 27 Grad - Regionen, die in etwa auf der Seehöhe Wiens liegen.