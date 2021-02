Es wird kalt, kälter, klirrend kalt

"Helida" tarnt und täuscht. Es tut nämlich nicht, was man von einem Hochdruckgebiet gemeinhin erwarten würde, nämlich Wärme und Sonne bringen, Im Gegenteil: Ausgerechnet das Hoch senkt die Temperaturen so tief, dass sogar mit strengem Frost zu rechnen ist. Und der beginnt per meteorolgischer Definition bei minus zehn Grad und weniger.

Das bringt in vielen Regionen die frostigsten Tage und Nächte dieses Winters. Im Osten Österreichs kommt auch noch eisiger Wind dazu.