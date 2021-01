Wochenendwetter: Ade, lieber Schnee

Sonniger Start in die neue Woche

Während im Westen am Vormittag sich die Sonne bereits oft mit einem Platz oberhalb von dichten Wolken zufrieden geben muss und in einigen Alpentälern teils zähe Nebel liegen, gibt es zum Wochenstart am Montag zunächst häufig sonniges und trockenes Wetter. Nachmittags setzt bei einer Schneefallgrenze zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe in Vorarlberg und Tirol schließlich Regen und Schneefall ein und bis zum Abend breiten sich Wolken und Niederschläge mehr und mehr in Richtung Osten aus. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen, am Nordrand der Alpen ist es föhnig. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus sieben bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit ein bis neun Grad erreicht.

Am Dienstag halten sich Störungsreste der Nacht anfangs noch nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten. Vor allem im Bergland regnet oder schneit es außerdem noch häufig. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf Lagen deutlich über 1.000 Meter Seehöhe. In der Folge werden die Wolken aber weniger und die Sonne zeigt sich vorübergehend öfters. Deutlich mehr Sonnenschein gibt es insgesamt im Süden und Südosten. Nachmittags erreicht aber bereits von Westen die nächste Störung mit dichten Wolken Österreich und Regen setzt ein. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis West. Minus sieben bis plus fünf Grad hat es in der Früh, fünf bis elf Grad nachmittags.