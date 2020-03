Österreich-Wetter: Neue Woche bringt Schnee bis in tiefe Lagen

Das Wochenende startet im ganzen Land überwiegend sonnig und mild, sagt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Das Frühlingswetter ist aber nur von kurzer Dauer.

Bereits am Sonntag nähert sich aus dem Norden eine Kaltfront, die in der Nacht auf Montag den nächsten Kaltlufteinbruch bringt - und teilweise auch Schnee. An der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen, auf den Bergen kommen einige Zentimeter Schnee zusammen. Und auch kommende Woche müssen die gebeutelten Obstbauern wieder mit teils mäßigem Nachtfrost rechnen.

Milder Samstag

Der Samstag verläuft frühlingshaft – fast in den meisten Teilen Österreichs mit Schleierwolken und Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen 15 bis 19 Grad.

Verregneter Sonntag

Am Sonntag ändert sich das Wetter langsam: Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich gehen bei vielen Wolken schon am Vormittag erste Schauer nieder. Im Süden und Südosten scheint bis Mittag noch häufig die Sonne, bevor am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter entstehen.

An der Alpennordseite liegen die Höchstwerte nur noch im Bereich der 10-Grad-Marke, in Kärnten gibt es dagegen noch bis zu 17 Grad.

Mareike bringt Schnee am Montag

In der Nacht auf Montag erfasst die Kaltfront von Skandinavien-Tief Mareike das Land. An der Alpennordseite gehen die Schauer in anhaltenden Regen über, und ausgehend von Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze rasch auf 1.000 bis 600 Meter.

Bis Montagmorgen geht der Regen auch in tiefen Lagen in Schneefall über, besonders von Vorarlberg bis Salzburg schneit es zeitweise kräftig.