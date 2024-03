Plus 24 Prozent: Immer mehr Italiener machen Urlaub in Österreich

Österreich gewinnt bei Italienerinnen und Italienern als Urlaubsland immer mehr an Interesse. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Ankünfte italienischer Urlauber in Österreich um 23,6 Prozent gegenüber 2022 und damit überdurchschnittlich gewachsen.

Bei den Nächtigungen gab es ein Plus von 20,4 Prozent, wie die Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW) in Italien bekanntgab.

Touristen kommen verstärkt auch aus Rom und dem süditalienischen Raum

Österreich Werbung hat global und auch in Italien eine neue Marketingkampagne mit dem Slogan "Lebensgefühl" gestartet, mit der Österreich als Urlaubsdestination beworben wird. "Wir wollen Lebensgefühl international als Begriff für Einstellung zum Leben in Österreich etablieren", berichtet Herwig Kolzer, Leiter der Österreich Werbung in Italien im Gespräch mit der APA in Rom.

Mit Werbeaktionen im TV, in Print- und Onlinemedien und Sozialnetzwerken, sowie auf Youtube buhlt die ÖW in Italien um Touristen - und zwar nicht nur aus Norditalien, sondern verstärkt auch aus Rom und dem süditalienischen Raum. Im Fokus steht unter anderem Nachhaltigkeit, ein Schwerpunkt der österreichischen Tourismuspolitik.