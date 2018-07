Österreich: Ein ungewöhnliches Schwammerljahr

Aus Kärnten oder dem niederösterreichischen Wechsel/Semmering-Gebiet kamen zuletzt Jubelmeldungen: „So viele Eierschwammerl haben wir noch nie im Wald stehen gelassen. Derzeit nehmen wir nur die schönsten Pilze mit“, sagt ein Schwammerlsucher aus dem Tauerngebiet. Am vergangenen Wochenende stiegen mancherorts die Freunde des Suchens einander bereits auf die Zehen.

Im Norden des Landes wird hingegen noch zaghaft gefragt: „Zahlt es sich überhaupt aus, jetzt suchen zu gehen?“ Das Waldviertel etwa war bisher großteils zu trocken, auch in Oberösterreich oder im Großraum Wien wurden bisher vergleichsweise geringe Funde gemeldet. In der Steiermark regt sich aktuell mehr, der Süden ist heuer wegen der Wetterlage prinzipiell bevorzugt. Doch in den nächsten Wochen wird erst der Saisonhöhepunkt erwartet, sogar der rare Kaiserling soll sich blicken lassen.