Österreich bekommt Kinderhospiz- und Palliativtag

Bei der Geburt von Maximilian wird festgestellt, dass er nicht gut atmen kann, er wird sofort auf die Intensivstation gebracht. Dort teilen die Ärzte seinen Eltern mit, dass ihr Sohn nicht älter als vier Monate werden wird. Nach dem Schock und der Verzweiflung keimt der Wunsch auf, dass sie mit Maximilian nach Hause gehen können. Damit das möglich wird, bekommen sie Unterstützung von einem Palliativ-Team.

Es wird ihnen gezeigt, wie sie für ihren Sohn zu Hause sorgen können, wie sie mit ihm im Kinderwagen spazieren gehen können - denn nicht nur Maximilian liegt darin, sondern auch sein Atemgerät, das er zum Leben braucht. Das mobile Palliativ-Team begleitet die Familie in den nächsten Monaten. Der Wunsch des Vaters, das Weihnachtsfest mit Maximilian in den eigenen vier Wänden zu feiern, geht in Erfüllung. Am 25. Dezember stirbt Maximilian.

Es sind diese Schicksale, die den Dachverband Hospiz Österreich dazu veranlasst haben, den 1. Juni zum Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtag zu machen. Rund 5.000 Kinder und Jugendliche leben in Österreich mit einer Erkrankung, an der sie frühzeitig sterben werden.

Für die betroffenen Familien bedeutet das einen Balanceakt zwischen Leben und Tod. „Das Thema Sterben, Tod und Trauer, das halten wir gerne weit von uns weg. Das müssen wir ändern“, sagte die Präsidentin im Dachverband Hospiz Österreich, Waltraud Klasnic, und gab bei einer Pressekonferenz den Startschuss für den ersten Kinderhospiz- und Palliativtag.