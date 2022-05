Öffi-Ausbau in Graz: Die Tram verlässt das Nadelöhr

Beschlüsse folgen

Seitens der Stadt verweist Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) jedoch auf den „plangemäßen Verlauf“. Der Verfassungsdienst des Landes prüfe derzeit den vom Infrastrukturministerium ausgesandten Entwurf der 15a-Vereinbarung, das soll noch im Mai erledigt sein. Danach folgten Beschlüsse im Landtag Steiermark sowie im Nationalrat für die Freigabe der Mittel. „Diese Vereinbarung wurde in jahrelangen Verhandlungen zwischen Stadt, Land und Bund vorbereitet“, hieß es aus Schwentner Büro.

Aus dem Ministerium Leonore Gewesslers (Grüne) kam am Montag eine ähnliche Stellungnahme. „Wir sind in guten Gesprächen mit der Stadt und dem Land, um den Ausbau der Öffis in Graz voranzutreiben. Die Stadt Graz hat dazu auch schon umfassende Planungen an das Ministerium übermittelt.“ Aktuell laufe dazu die Abstimmung mit dem Land Steiermark. Man sei zuversichtlich, dass „wir hier bald die nächsten Schritte machen können“.