Lehren aus Corona: Städte sind selbstbewusst und setzen auf Öffis

Wobei die drei Städte auch mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hatten: In Wien etwa fehlt der wirtschaftlich wichtige Städtetourismus.

In Linz hingegen sorgte man sich lange um die Industrie, kann nun aber eine erfreuliche Bilanz ziehen: Noch im März sei unsicher gewesen, wie sich die Lage entwickle, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). „Jetzt sind die Betriebe wieder flott. Die internationalen Märkte können gut bespielt werden.“

Digitalisierung und Öffis

Einig ist man sich darin, wie es weitergehen soll: Den Fokus will man jetzt auf die Digitalisierung legen, aber auch auf den Öffi-Ausbau. Und zwar mit Prestigeprojekten.

In Graz – wo man 300.000 Pendler zählt – arbeitet man unter Hochdruck an den Plänen für eine U-Bahn. „Wir sind eine der am stärksten wachsenden Regionen, da müssen wir die Infrastruktur rasch anpassen“, sagt Riegler. Zuletzt habe man alleine in den Straßenbahn-Ausbau 250 Millionen Euro gesteckt.

Ähnlich in Wien: Man investiere Milliardenbeträge darin, die Gebiete am Stadtrand besser mit den Öffis zu erschließen, sagt Hanke. Größte Baustelle: die Bauarbeiten an U2 und U5.