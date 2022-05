Auto, Rad oder Öffis? Wie sich die Grazer fortbewegen

Weniger Schüler radeln

Unter den Jüngeren ist dieser Anteil wesentlich höher: Fast die Hälfte der Sechs- bis Zehnjährigen – exakt 47 Prozent – sind Mitfahrer im Pkw. „Das ist dann das Elterntaxi“, kommentiert Röschel. Er hält es generell für „enttäuschend“, dass Elf- bis 15-Jährige selten zu Fuß in die Schule gehen oder dorthin radeln: Unter ihnen sind zehn Prozent Radfahrer und 13 Prozent Fußgänger.

Punkte, an denen auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ansetzen will. „Wir müssen darauf schauen, dass Kinder nicht so oft mit dem Elterntaxi gebracht werden. Das ist ja auch das Schönste, trödeln am Schulweg“, schmunzelt Schwentner. „Sich die Zeit selbst einteilen, dieses Kindheitserlebnis haben viele Kinder dann nicht mehr.“

Auch der Öffi-Anteil stagniere, gesteht die Verkehrsstadträtin ein. Die Innenstadtentflechtung mittels neuer Straßenbahnlinie sei ein bedeutender Schritt in Richtung Verbesserung. Dann gelte es, jene Autofahrer abzuholen, deren Alltagswege so kurz sind, dass sie bequem auch mit Rad, Öffi oder gar zu Fuß erledigt werden könnten: 29 Prozent legen nämlich nur maximal 3,3 Kilometer mit dem Pkw zurück.