Erstmals Bundesmittel für Grazer Straßenbahnausbau in Reichweite

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erwähnte es in der ORF-Pressestunde vergangenen Sonntag, doch in der Debatte um Kommunismus, gespendete Politikergagen oder Ukraine-Konflikt hatte der Straßenbahnausbau in Graz keinen Platz. Dabei war die eigentliche Botschaft eine für die Stadt bedeutende: Erstmals könnte sich der Bund finanziell an den Kosten dafür beteiligen.

Gespräche verliefen "sehr positiv"

Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) bestätigte am Dienstag, dass es vergangene Woche diesbezüglich Gespräche mit ihrer Parteikollegin, Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, gegeben habe. Ebenso gab es einen Termin mit Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ). „Diese Gespräche sind sehr positiv und wohlwollend verlaufen“, berichtete Schwentner. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es erstmals zu ein einem Finanzierungspaket kommen könnte.“