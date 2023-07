ÖBB fahren auf den Akkuzug ab, den das Zillertal bislang nicht haben wollte

In Tirol ist der Akku-Zug inzwischen aufgrund der immensen Kosten für das Wasserstoffprojekt wieder zurück in der politischen Diskussion. Fügens ÖVP-Bürgermeister und ZVB-Aufsichtsrat Dominik Mainusch hat zuletzt darauf gedrängt die beiden Varianten über den Sommer gegenüberzustellen.

Bei einem Gutachten der deutschen Beratungsfirma KCW für das Land blieb der Akkuzug außen vor. Gemäß Auftrag wurden nur Oberleitung und Wasserstoff gegenübergestellt, die Mehrkosten für das H 2 -System auf bis zu 180 Millionen Euro geschätzt.

Stiefmütterlicher Zugang

„Wir haben den Akku-Zug stiefmütterlich behandelt“, sagt Mainusch, der diesen ganz im Gegensatz zu ZVB-Aufsichtsratchef und ÖVP-Nationalrat Franz Hörl nicht ausreichend geprüft sieht und das dringend nachgeholt wissen will: „Das sehe ich als Schuld am Steuerzahler. Ich kann nicht verantworten, dass auf so einer Datengrundlage entschieden wird.“