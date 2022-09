ÖAMTC: Wochenende bringt starken Rückreiseverkehr Richtung Norden

Am kommenden Wochenende ist wieder viel Verkehr zu erwarten: Es neigen sich nun auch die Sommerferien in West- und Südösterreich sowie in den beiden deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern dem Ende zu. Außerdem werden einige Späturlauber, die nicht an die Schulferien gebunden sind, werden noch in Richtung Adria unterwegs sein.

Trotz des zunehmenden Trends der Verlegung des Fahrtantrittes auf andere Tage in diesem Sommer, erwartet der ÖAMTC auch an diesem Wochenende wieder den Samstag als stärksten Reisetag. Am meisten belastet wird die Verbindung Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München sein. Vor allem an den Grenzübergängen Karawankentunnel (A11) in Kärnten, Spielfeld (A9) in der Steiermark und Nickelsdorf (A4) im Burgenland sowie die deutschen Grenzübergänge bei Suben (A8), am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) müssen Verkehrsteilnehmer mit deutlichen Zeitverlusten rechnen.

Staustrecken

West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

Ost Autobahn (A4), am Grenzübergang Nickelsdorf -Innkreis Autobahn (A8) im Bereich Ort im Innkreis und vor der Grenze bei Suben -Pyhrn Autobahn (A9), in Oberösterreich im Raum St. Pankraz und in der Steiermark speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach - Deutschfeistritz sowie im Raum Spielfeld -Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel-Tauern Autobahn (A10), nahezu im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor dem Katschberg Tunnel und dem Oswaldiberg Tunnel bei Villach. -Inntal Autobahn (A12), Großraum Innsbruck und Kufstein -Brenner Autobahn (A13), zwischen Innsbruck und Schönberg

Fernpassstrecke (B179/B189), zwischen dem Inntal und Füssen

European Bike Tour 2022

Neben dem Rückreiseverkehr findet bis Sonntag auch die 24. Auflage der European Bike Week 2 im Großraum Faaker See (Villach-Land, Villach, Feldkirchen) statt. Zu diesem Event werden bis zu 100.000 pilgernde Motorrad-Fans erwartet. Dabei wird es rund um den Faaker See einige Sperren geben. Betroffen sind unter anderem die Faakersee Straße (B84) und Faakersee Ufer Straße (L53). Am Samstag wird auch die Anschlussstelle Villach - Ossiacher See und Abfahrt Wernberg auf der Süd Autobahn (A2) zwischen 12.30 und 15 Uhr gesperrt, informiert der ÖAMTC.

Herbstmesse Dornbirn

Noch bis zum 11. September findet die Herbstmesse Dornbirn statt. Verzögerungen bei der An- und Abreise werden im Bereich der Autobahnanschlussstellen Dornbirn West und Dornbirn Süd auf der A14 sowie auf der Lustenauer Straße (L204) beim Kreisverkehr Messepark, der Josef-Ganahl-Straße und der Höchsterstraße erwartet. Der ÖAMTC rät, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Eintrittskarte für die Herbstmesse berechtigt zur kostenlosen Fahrt mit Bus oder Bahn in ganz Vorarlberg sowie von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), Buchs, St. Margrethen (CH) und St. Anton a. Arlberg.