Oberwart Gunners: Blaue Leidenschaft macht alles möglich

Diese beiden Trainer waren es, die Leitner in seinem Werdegang wesentlich prägten. So wie auch Chris Chougaz, Erik Braal und Tom Johnson. „Damals wie in Traiskirchen hätte das unser letztes Spiel sein können.“

Seit seiner Jugend ist Horst Leitner bei den Gunners. Zuerst Spieler in Oberwart, dann kurz in Güssing mit einem „Comeback“ als blau-weißes Fanklub-Mitglied und später als Landesliga-Coach und Nachwuchsleiter in Oberwart. Blaue DNA in allen Genen, in der ein oder anderen Funktion war er bei jedem der Meistertitel dabei. Auch die Betreuer und der Kopf des Teams sind langjährige Weggefährten: Kapitän Sebastian Käferle als Kapitän, Bruder Kurt Leitner als Assistant Coach, Johannes Schober zuständig für Fitness und Athletik.