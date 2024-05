Oberwart Gunners bejubeln den dritten Meistertitel im Basketball

Die Oberwart Gunners haben sich zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zum Basketball-Meister bei den Männern gekürt. Die Burgenländer gewannen am Donnerstagabend in Kapfenberg gegen den UBSC Graz mit 81:80 und verwerteten damit ihren ersten Matchball. Die Oberwarter, die schon 2011 und 2016 den Meistertitel geholt hatten, entschieden die „best of five“-Finalserie der Superliga (BSL) klar und deutlich mit 3:0 für sich.