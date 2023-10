Oberwart Gunners: "Sind in der Lage, alle zu fordern – bis zum letzten Tag"

Zuletzt durften sich die Verantwortlichen sogar über einen Weltmeister freuen, der das Päppeln in Oberwart gelernt hat: David Krämer, ehemaliger Gunner mit deutschem Pass, holte sich mit dem früheren Gunners-Headcoach Gordie Herbert den Titel. Derartige Erfolge und Karrieren von früheren Nachwuchsspielern kommen nicht von ungefähr und sind Resultat jahrzehntelanger Arbeit mit jungen Basketballtalenten.

Infiziert mit Blau

Eines davon war auch der heutige Headcoach Horst Leitner (42), der erste "hiesige" Trainer auf der blau-weißen Kommandobrücke am Spielfeldrand. In dieser Saison erstmals mit seinem Bruder Kurt als Assistantcoach. Mit dem "Basketball-Virus" infiziert wurde er, so wie viele andere auch, im Jahr 1995: Damals holten sich die Gunners als B-Liga Verein den ersten großen Titel – den Cupsieg vor eigenem Publikum.