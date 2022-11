Oberösterreich: Alkolenker leistete nach Unfall Erste Hilfe

In Oberösterreich und Salzburg wurden am Freitag zwei Fußgänger niedergefahren, ein Radfahrer wurde in Salzburg „nach einem Zwischenfall im Straßenverkehr“ handgreiflich.

Ein Alkolenker fuhr im Innviertel einen Fußgänger, der gerade über die Hausruckstraße in Eberschwang (Bezirk Ried) ging, an. Der 76-Jährige fiel auf den Asphalt, der 25-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und rief die Rettung, obwohl er 1,2 Promille intus hatte. Der Ältere kam ins Spital, so die oberösterreichische Polizei.

Radfahrer griff Lenker an

In Elixhausen übersah eine 20-jährige Flachgauerin einen 74-Jährigen auf einem Schutzweg über die Mattseer Landesstraße und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Der 74-Jährige wurde ins Klinikum eingeliefert.

Handgreiflich wurde ein etwa 25-jähriger Radfahrer Freitagnachmittag in Salzburg-Lehen. Laut Erhebungen der Polizei dürfte ihm ein 54-jähriger Fahrzeuglenker die Vorfahrt genommen haben, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. Der Radler versetzte dem anderen mehrere Faustschläge ins Gesicht und flüchtete Richtung Lehener Park. Der 54-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Fahndung nach seinem Kontrahenten bleib vorerst erfolglos.