Nur rund ein Drittel der Radfahrer trägt einen Helm

Immer mehr Menschen in Österreich fahren mit dem Rad, nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat den Boom noch verstärkt. Bei knapp 9.200 Unfällen wurden im Vorjahr österreichweit 40 Radler getötet. Viele Radfahrer sind ohne Helm unterwegs. Für Erwachsene gibt es auch keine gesetzliche Helmpflicht. Laut einer Erhebung des ÖAMTC trägt nur rund ein Drittel - 35 Prozent - einen Helm. Der Club hat dafür in allen Landeshauptstädten 14.600 Radler beobachtet.

Der Anteil der helmtragenden Männer war mit 37 Prozent höher als bei den Frauen, da trugen nur 32 Prozent einen Helm. Im Vergleich der Landeshauptstädte zeigten sich teilweise große Unterschiede, berichtete der ÖAMTC. Während etwa in St. Pölten und Klagenfurt nur je 16 Prozent der Radfahrer einen Helm trugen, waren es in Eisenstadt 47 und in Linz sogar 72 Prozent. In Bregenz waren 27 Prozent mit Helm unterwegs, in Graz 29, in Wien 35 Prozent, in Tirol 37 Prozent und in Salzburg waren es 40 Prozent.

"Es ist anzunehmen, dass ein Helm am Weg zu Geschäfts- oder Büroterminen in der Stadt eher als unpassend und hinderlich empfunden wird als beispielsweise bei privaten Wegen oder am Weg zu ausgedehnten Radtouren, die oftmals in Städten ihren Ausgangs- und Endpunkt haben", erklärte ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose. Eine Einteilung der Erhebungsstandorte in Strecken mit (überwiegend) Freizeit- oder Alltagsverkehr sowie Routen mit (überwiegend) gemischtem Radverkehr zeigten Tendenzen, welche oben genannte Einschätzung unterstützen. Erhebungen an Freizeitstrecken brachten eine Helmtragequote von rund 39 Prozent, an Alltagsstrecken 31 Prozent zutage.