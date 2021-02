Notvergabe auf der Westbahnstrecke: Die Zeit drängt

Im Finanzministerium müssen aktuell auch andere Dinge geklärt werden, keine Frage. Dennoch nähert sich in Sachen Verlängerung der Notvergabe eine von den Bahnunternehmen gesetzte Deadline. Sowohl ÖBB als auch Westbahn haben nämlich angekündigt, auf der wichtigen und in Nicht-Corona-Zeiten hochfrequentierten Strecke Wien–Salzburg ihre Zugverbindungen stark zu reduzieren, wenn es kein staatliches Geld mehr gibt. Bisher wurden die Verbindungen im Rahmen einer staatlichen Notvergabe aufrecht erhalten.

Diese Notvergabe ist mit Sonntag, 7. Februar, ausgelaufen. Das Umweltministerium hat eine entsprechende Verlängerung um weitere zwei Monate beim Finanzministerium beantragt. Kostenpunkt: 30 Millionen Euro, 24 Millionen davon für die ÖBB, 6 Millionen für die Westbahn. Das Finanzministerium wollte diese Gelder bislang aber nicht freigeben. Der Grund laut Finanzministerium: Die Zeitungsinterviews von ÖBB-Boss Andreas Matthä, in denen er erklärte, dass die ÖBB in allen Teilkonzernen für 2020 schwarze Zahlen schreiben werde. Hier stelle sich die Frage, ob die ÖBB staatliche Hilfen in Form der Notvergabe überhaupt bräuchten, so ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel.