Notruf aus Australien ging um die halbe Welt nach Salzburg

Quer ĂŒber den Erdball finden manche Notrufe ihren Weg: Wie jener besorgte Mann, der Montagabend gegen 22 Uhr beim Notruf der Flugeinsatzstelle in Wien landete. Sein Schwiegervater aus Saalbach-Hinterglemm habe sich wĂ€hrend eines Telefonates plötzlich unwohl gefĂŒhlt und sei bewusstlos - also „unconscious“ - vom Sessel gefallen, schilderte er aufgeregt in Englisch mit australischem Akzent den Ernst der Lage.

Rund 14.000 Kilometer Luftlinie entfernt fand die Familie in der Hektik im Internet nur diese eine Notruf-Nummer und wÀhlte die Flugrettung in Wien. Einsatzpilot Lukas Danninger war am Notruf-Telefon, schÀtzte die Situation sofort richtig ein und setzte die Rettungskette vor Ort in Gang.

Sprachbarriere gab es fĂŒr den erfahrenen Retter in der Situation keine: „Er hat schon unzĂ€hlige Dienste in Rettungsleitstellen gemacht und weiß, was zu tun ist“, schildert Helmut Greiner, Sprecher der Flugpolizei. Immer wichtiger sei es auch, harmlose Spam-Meldungen von echten NotfĂ€llen zu unterscheiden. Ein Filter fĂŒr die richtige EinschĂ€tzung ist auch die Hektik des Augenblicks. Betroffene befinden sich zumeist in einer emotionalen Ausnahmesituation.

Hilfe nur Minuten spÀter am Weg

Der australische Anrufer habe ihn eindringlich um medizinische Hilfe ersucht, so der Pilot, der bei den Schilderungen aus der Ferne keine Zeit verstreichen ließ. Schon drei Minuten spĂ€ter war die zustĂ€ndige Rettungsleitstelle Salzburg verstĂ€ndigt. Feuerwehr und Rettung wurden Richtung Saalbach entsendet.

Noch einmal sechs Minuten spĂ€ter rief der besorgte Verwandte aus Australien wieder an. Die Adresse im Glemmtal wurde erneut ĂŒberprĂŒft. Erleichtert konnte der Anrufer wieder etwas zur Ruhe kommen. „Er hat sich mehrmals fĂŒr die schnelle und professionelle Hilfeleistung bedankt“, erzĂ€hlen die Flugretter.

Betroffener verwundert ĂŒber "Weihnachts-Wunder"

„Der Betroffene hat dann auch selbst bei uns Alarm geschlagen. Der Notruf ĂŒber Australien war aber sogar deutlich schneller bei uns“, schildert Roberta Thanner, Sprecherin des Roten Kreuzes in Salzburg. Der Mann sei sehr ĂŒberrascht gewesen, dass der Rettungsdienst bereits informiert und am Weg zu ihm war.

Erste Diagnose: Der Patient habe offenbar einen Kreislaufkollaps erlitten, heißt es. Die gute Nachricht so kurz vor Weihnachten: „Er hat uns noch selbst die TĂŒre geöffnet, wurde dann erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.“ Das Rote Kreuz wĂŒnscht weiterhin eine gute Besserung.

Der Weg des Notrufes war ein weiter und doch sei die Welt in gewisser Weise zu einem Dorf geworden, meint Helmut Greiner von der Flugpolizei. „Der Notruf aus dem Ausland landete eigentlich bei der ,falschen Stelle‘, aber es gelang uns trotzdem, der Person unkompliziert und schnell Hilfe zukommen zu lassen.“