Notlandung in Wien: Randalierender Passagier an Sitz gefesselt

Der Ausraster von zwei randalierenden Flugpassagieren in einer Flughöhe von 10.000 Metern hat zur Notlandung einer Eva Air-Maschine auf dem Flughafen Wien-Schwechat geführt. Passagiere mussten einen stockbetrunkenen Mann, der auf seine Frau losging, mit Leibeskräften überwältigen und mit Gurten am Sitz festbinden. In Wien wurde das Paar von mehreren Polizisten aus dem voll besetzen Flugzeug geführt. Der Schock bei den über 200 Passagieren saß tief.

Zu dem heiklen Zwischenfall ist es, wie erst jetzt bekannt wurde, am 30. September auf dem Flug der taiwanesischen Eva Air von London nach Bangkok gekommen. Die Boeing 777-300 ER mit der Flugnummer BR 68 war an dem Tag um 22.30 Uhr in Heathrow in Richtung Thailand gestartet, als es kurze Zeit später an Bord der Maschine zu den Bangemomenten gekommen ist.