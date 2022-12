NÖ-Wahl: 90.000 Zweitwohnsitzer dürfen nicht mehr wählen

Am Ende ein Nullsummenspiel für alle

"Am Ende des Tages ist es ein Nullsummenspiel für alle", lautet hingegen die Einschätzung von Haselmayer. Zu den Zweitwohnsitzern zählen etwa viele Studenten, wodurch die Änderung auf Kosten von NEOS, Grünen und SPÖ gehe. Ihr Stimmrecht verloren haben auch Wohlhabende und Wiener, die im Umland der Bundeshauptstadt einen Nebenwohnsitz haben. "Das geht tendenziell mehr auf Kosten der ÖVP", sagte Haselmayer. Weiters betroffen sind "Parkpickerl-Flüchtlinge", die einen Hauptwohnsitz bei Freunden oder Familie in Wien angemeldet haben. Die FPÖ habe in der Vergangenheit kaum von Zweitwohnsitzern profitiert, so Haselmayer.

Bis 2017 waren Personen mit Nebenwohnsitz in Niederösterreich wahlberechtigt. Die Regelung führte immer wieder zu Problemen aufgrund fragwürdiger Zweitwohnsitze. Bei der Landtagswahl 2018 durften Nebenwohnsitzer nicht mehr automatisch ihre Stimme abgeben. Entscheidend war wirtschaftliche, berufliche oder gesellschaftliche Nähe zur Gemeinde. Kommunen waren aufgerufen, Eintragungen in die Wählerverzeichnisse zu überprüfen und - wenn nötig - zu berichtigen.