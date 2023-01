Nicht vergessen: Ab 1. Februar gilt die neue Vignette

Am 31. Jänner endet das aktuelle Vignettenjahr. Das bedeutet: Ab 1. Februar sind nur noch die Klebevignette 2023 in Purpur oder die Digitale Vignette 2023 gültig. Für alle, die noch klicken oder picken müssen, ist es somit höchste Zeit, sich die Vignette zu besorgen. „67 Prozent aller Jahresvignetten sind bereits digital. Der Trend hin zum Digitalen ist weiter ungebrochen. Wer also noch keine aktuelle Vignette hat, kann sich im Mautshop oder über die ASFINAG App die Vignette besorgen. Oder einfach bei einer unserer 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland eine Vignette noch rechtzeitig besorgen“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Viele setzen mittlerweile auf das Abo-Service, das die Jahresvignette automatisch und ohne weiteres Zutun der Kunden verlängert. Wer online kauft, muss jedoch weiterhin die Konsumentenschutzfrist beachten. Eine im ASFINAG Mautshop erworbene Vignette ist erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig.