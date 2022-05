Neues Gesicht für ältesten Gemeindebau von Innsbruck

Helmut Buchacher steht an einem Pult im großen und grünen Innenhof des Schlachthofs, dem ältesten Sozialwohnbau der Stadt Innsbruck. Der SPÖ-Politiker ist umringt von vornehmlich älteren Bewohnern des Gevierts, die hier ihr halbes Leben verbracht haben und nicht weichen wollen.

Sechs Jahre ist das inzwischen her. Der Abriss der historischen Wohnanlage, die Anfang des 20. Jahrhunderts in zwei Etappen (1911 bis 1913 und 1922 bis 1925) errichtet wurde, stand damals so gut wie fest. Eine Sanierung sei zu teuer, ein Neubau brächte zudem mehr Wohnraum – so die Argumente der Befürworter einer Schleifung des Areals.