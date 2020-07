Neuer Vorstoß zur besseren Verfolgung von Drogenlenkern

Und die Kontrollen gestalten sich gerade im ländlichen Bereich schwierig. Denn anders als in den meisten anderen europäischen Ländern muss in Österreich ein Amtsarzt eine Beeinträchtigung des Lenkers feststellen. „Wir haben gerade am Land Riesenprobleme geeignete Ärzte zu finden“, sagt Friedrich Schmidhuber, Leiter der Verkehrsabteilung der Salzburger Polizei.

„Ich verstehe die Ärzte auch, dass sie keine Freude haben, wenn wir um zwei Uhr Früh mit einem Verdächtigen kommen, und sie um acht Uhr ihre Praxis aufsperren sollen“, sagt Schmidhuber. Dennoch ist für ihn klar: „Wir müssen die Kontrolldichte massiv erhöhen, und das können wir nur mit entsprechendem Equipment und Personal.“ So gibt es in Salzburg nur drei Vortestgeräte, um den Verdacht auf Drogenkonsum abzuklären.

Dass es bald ein Schnelltestgerät gibt, das auch vor Gericht hält, glaubt der Polizeioberst nicht. „Ein gerichtsfestes Speicheltestgerät werden wir nicht zusammenbringen“, sagt er. Das ist laut Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung beim KfV, auch nicht zwingend notwendig.

„In fünf europäischen Ländern wird bei Verdacht auf Drogeneinfluss eine zweite Speichelprobe genommen und ins Labor geschickt. So können entsprechende Substanzen nachgewiesen werden“, erklärt Robatsch. Das KfV fordert das auch für Österreich.

Ein Gesetzesentwurf von Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) im April 2019 hatte unter anderem zum Ziel, dass Amtsärzte für den Nachweis der Beeinträchtigung nicht mehr zwingend erforderlich sind. Seit dem Platzen der türkis-blauen Koalition wurde es um den Entwurf aber ruhig.