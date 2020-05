Neuer Salzburger SPÖ-Chef Egger will jetzt „vieles ändern“

Mindestlohn erste Forderung

Inhaltlich blieb er bei seiner Vorstellung noch relativ vage, ein paar Schlagworte waren aber doch dabei. So will er sich für einen Mindestlohn von 1.700 Euro und leistbaren Wohnraum einsetzen. „Es kann nicht sein, das mit Wohnraum spekuliert wird, während sich Einheimische ihre eigene Heimat kaum leisten können.“

Mit Steidl verlässt jener Chef die Partei, der sie 2013 in einer sehr undankbaren Aufgabe nach einem Wahldebakel kurz nach dem Finanzskandal unter SPÖ-Führung übernommen hat. Der 62-Jährige freundete sich mit der Oppositionsrolle nur schwer an und führte die Partei 2018 in die nächste Wahlniederlage. Kurz danach kündigte er seinen Rückzug an. Die Nachfolgersuche erwies sich als schwierig, zahlreiche Kandidaten sagten Steidl ab.