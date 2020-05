Protest von SPÖ und Kultur: "Werden nicht die Gosch'n halten"

So beginne in einer Woche ein Filmteam im Auftrag des ZDF in der Steiermark zu drehen. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der österreichischen Filmbranche", konstatierte Schleinzer. Ein österreichischer Filmproduzent werde hingegen den Teufel tun, mit einem Dreh zu beginnen, solange Rahmenbedingungen wie die Ausfallshaftung oder in punkto Kurzarbeit nicht geklärt seien.

Da könne man nicht nur Staatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) kritisieren, zumal er nicht in den Chor der Rücktrittsaufforderungen einstimmen wolle: "Das wäre ein Albtraum - dann müsste man alles, was in den vergangenen Wochen gesagt wurde, in ein neues Gesicht hineinsagen." Schon alleine angesichts der Wertschöpfung der österreichischen Filmbranche von 1,4 Mrd. Euro gelte: "Es ist auch Kanzleraufgabe."