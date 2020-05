Grüne Kultursprecherin Blimlinger äußert sich kritisch zu Lunacek

Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunaeck war in ihrem Amt von Beginn an auch mit Skepsis aus der eigenen Partei konfrontiert - etwa von der nunmehrigen grünen Kultursprecherin im Nationalrat, Eva Blimlinger. Sie stieß sich an der Bestellung der ehemaligen EU-Abgeordneten, wie sie in einem Interview enthüllte. „Ich habe mich geärgert, das verhehle ich nicht. Ich hätte den Job gern gemacht. Und das habe ich laut gesagt", so Blimlinger.

Die Kritik an Lunacek, sie wäre nicht kompetent für dieses Amt, entkräftet ihre Parteikollegin in dem Woman-Interview zumindest nicht: „Ich sehe das auch ein bisschen so. Sie kommt nicht aus dem Kulturbereich. Als sie Anfang des Jahres startete, konnte sie sich aber sehr schnell einarbeiten.“ Außerdem: „Sie bemüht sich sehr.“