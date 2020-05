Lkw-Fahrverbot gilt ab Montag wieder

Die österreichweiten Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen gelten ab kommenden Montag wieder. Das kündigte die zuständige Ministerin Leonore Gewessler ( Grüne) am Freitag an. "Diese Krise war für uns alle eine Ausnahmesituation, jetzt ist es Zeit schrittweise wieder zu den bestehenden Regelungen zurückkehren", wurde Gewessler in einer Ministeriums-Aussendung zitiert.