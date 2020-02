Neuer Kärntner Bischof übergab Schlüssel an Caritas-Nachfolger

Gewaltige Lücke zwischen arm und reich

Sandriesser, der noch bis Ende Mai beim „Forum katholischer Erwachsenenbildung“ in Wien als Bundesgeschäftsführer tätig ist, wird bis zu seinem Wechsel nach Kärnten „mindestens einen Tag pro Woche“ der Caritas widmen. Der neue Caritasdirektor sieht viele Lücken in der Gesellschaft, wie „Gerechtigkeitslücken, Gehaltslücken bei Frauen und eine gewaltige Lücke zwischen arm und reich". Er möchte sich vor allem um die Schwächsten in der Gesellschaft kümmern.

Marketz will sich ins Alltagsgeschäft der Caritas nicht einmischen, bei strategischen Entscheidungen möchte er aber dabei sein. So will der Bischof, dass dem Thema Bildung in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das habe man in den vergangenen Jahren etwas zu wenig beachtet, sagte Marketz.