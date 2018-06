Neuer Gehaltsstreit: Umziehen im Spital kostet Millionen

Betriebsrat Hödl stellt indes bereits ein Ultimatum. Er will noch in dieser Woche einen Verjährungsverzicht von den Tirol Kliniken, damit die Mitarbeiter nach einem Verhandlungsergebnis auch rückwirkend die ihnen zustehenden Vergütung bekommen.

In Salzburg fordert der Betriebsrat der Landeskliniken einen einwöchigen Sonderurlaub als Ausgleich. In Vorarlberg hat Thomas Steurer, Betriebsrat der dortigen Landeskrankenhäuser am Donnerstag den Aufsichtsrat über das OGH-Urteil informiert. „Das wird sicher Millionen kosten“, sagt auch er und fordert eine Stechuhr bei den Garderoben, damit das Umziehen in die Arbeitszeit eingerechnet wird.

In der Steiermark gibt es die bezahlte Mittagspause bereits. „Darum sehe ich bei uns keinen Handlungsbedarf“, sagt Michael Tripolt, Betriebsrat der steiermärkischen Krankenhausgesellschaft (KAGES).Nach der erst kürzlich erfolgten Anhebung der Gehälter müsse man auch „mit Maß und Ziel vorgehen“.

Auch in Kärnten hat sich die Gehaltsspirale zuletzt nach oben gedreht und „Zuckerln“ wie die erwähnte Pausenregelung gibt es ebenfalls – dennoch sind Betriebsrat und KABEG-Vorstand auf Konfrontationskurs: KABEG-Chef Arnold Gabriel will das OGH-Urteil „kostenneutral umsetzen. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit der Personalaufstockung, denn wir liegen bei Gehältern, Zulagen und Urlaubsregelungen bundesweit im Spitzenfeld.“

Handlungsbedarf hat auch der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit seinen 30.000 Mitarbeitern. Mit einer Ausnahme (Rudolfstiftung) zählen die Umkleidezeiten hier nicht zur Arbeitszeit. „Vom KAV werden die erforderlichen Abstimmungsgespräche zur rechtskonformen Umsetzung natürlich erfolgen“, sagt ein Sprecher. Welche Kosten dadurch entstehen, lasse sich noch nicht beziffern.

Der Anlassfall

Seinen Ausgang hat der Rechtsstreit im Spital St. Pölten genommen. Im Zuge des Neubaus seien auch die „Zentralgarderoben aus dem Boden geschossen“, berichtet Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schrefl. Anstatt wie bisher die Wäsche in die Stationen zu bringen, wurden in den größeren nö. Spitälern Automaten zur Wäscheausgabe installiert und dort die Garderoben angesiedelt. „Dadurch sind die Wege in die Abteilungen sehr lang geworden.“ Es habe rumort im Haus. Schrefl wandte sich an den Zentralbetriebsrat, der auf eine Feststellung pochte.

Nun fordert man die rasche Umsetzung des Urteils. Derzeit werde mit dem Dienstgeber, dem Land NÖ, über ein neues System der Zeiterfassung verhandelt, erklärt der Zentralbetriebsrats-Vorsitzende Peter Maschat. Konkret wird überlegt, vor den Garderoben entsprechende Geräte aufzustellen.

Die Anschaffungskosten seien offen, schließlich wisse man noch nicht, wie viele benötigt werden, sagt Maschat. In St. Pölten etwa werde ein Gerät für mehr als 3500 Mitarbeiter nicht ausreichen. Klar sei, dass die längeren Wege zur Belastung der Arbeitszeit geführt habe und diese Änderungen abgefangen werden müssten. Ob personell oder durch Zeitpauschalen sei noch unklar. Ebenso die Kosten hierfür. Laut Landeskliniken-Holding sollen bis Jahresende Ergebnisse zu erwarten seien.