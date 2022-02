Neuer Bürgermeister im Nobelskiort: "Gebe nicht bei jedem Angriff w. o."

Großes Streitthema im Ort war das Gemeindezentrum, das gerade im Bau ist. Befürchten Sie, dass die Kosten explodieren?

Das macht mir keine Sorgen. Erstens haben wir eine sehr gute Finanzierung. Und zweitens zieht die Inflation an, was für die Schulden was Gutes ist. Wir haben natürlich in den letzten zwei Jahren bei den Baukosten eine 20-prozentige Erhöhung. Die ist nicht von uns verschuldet. Da kann keiner was dafür.

Glauben Sie, dass der Kostenrahmen halten wird?

Wir schauen, dass wir das Gemeindezentrum auf die vierzig Millionen Euro – ich meine netto – drücken und mit diesem Kostenrahmen auskommen. Trotz der Baukostenerhöhung.