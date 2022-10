Neue Woche startet wieder mit goldenem Oktober-Wetter

Nach dem sonnigen Sonntag bleibt Österreich auch zum Wochenstart der goldene Oktober erhalten. Es bleibt warm - bis zu 24 Grad sind am Montag zu erwarten, prognostizierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Tageshöchstwerte liegen bis Freitag immer über oder bei 20 Grad.

Über den Niederungen im Norden, Osten und Süden liegen am Montag einige Nebel- und Hochnebelfelder. Abseits des Nebels scheint hingegen den ganzen Tag die Sonne, nur ein paar hohe Wolkenfelder ziehen zeitweise über den Himmel. Im Tagesverlauf setzt sich dann aber auch in den typischen Nebelregionen immer öfter der Sonnenschein durch. Der Wind frischt im Bergland und im Osten mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd auf. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 17 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten an der leicht föhnigen Alpennordseite.

Nebelfelder

Über den Niederungen im Norden, Osten und Süden gibt es am Dienstag zunächst ein paar Nebelfelder, die sich aber oft noch am Vormittag lichten. Insgesamt überwiegt in den meisten Regionen sonniges und sehr mildes Wetter. Erst im Laufe des Nachmittags treffen von Nordwesten her Wolkenfelder einer Kaltfront ein. Erste Regenschauer breiten sich aber oft erst ab den Abendstunden aus. Mit der Störungszone frischt teils mäßiger Westwind auf, tagsüber bleibt es oft noch windschwach. Die Frühtemperaturen betragen vier bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.

Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten startet der Mittwoch mit Restwolken einer nächtlichen Kaltfront. Mitunter regnet es im nördlichen Alpenvorland auch noch örtlich. Im Tagesverlauf werden die Wolken aber weniger und die sonnigen Abschnitte häufiger und auch länger. Den ganzen Tag sonnig und trocken ist es hingegen im Süden und Südosten. Hier können sich jedoch über Becken und Tälern Nebel teils zäh halten. Die vorherrschende Windrichtung ist Nordwest. Aus ihr weht der Wind schwach bis mäßig, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand auch lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 15 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 14 bis 21 Grad erreicht. Die höchsten Temperaturen werden in Tirol und Vorarlberg gemessen.

Kühler Morgen

Über inneralpinen Becken und Tälern, aber auch über den Niederungen im Norden und Osten können sich am Donnerstag Nebel- oder Hochnebelfelder zum Teil zäh bis Mittag halten. Abseits der typischen Nebelregionen sowie nach Nebelauflösung ist es jedoch strahlend sonnig. Ein paar dichtere Wolken zeigen sich am Vormittag nur noch über Osttirol und Oberkärnten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Ein bis neun Grad hat es in der Früh, tagsüber schließlich neun bis 20 Grad, am wärmsten ist es im Westen Österreichs.

Örtlich startet der Freitag mit Nebel oder Hochnebel. Nach Auflösung letzter Nebelreste präsentiert sich aber das Wetter meist sonnig und trocken. Lediglich im Westen ziehen ab Mittag Wolken einer Störung auf. Abgesehen von ein paar Regentropfen bleibt es aber trocken. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht vor allem am nördlichen Alpenrand, im östlichen Flachland und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft. In der Früh sind null bis zehn Grad zu erwarten, die Tageshöchsttemperaturen sind mit elf bis 21 Grad erreicht. Am wärmsten wird es mit Südföhn in Tirol und Salzburg.