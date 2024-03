Neue Route für Singletrail: Waldfriede zwischen Pilgern und Bikern

„Das hat sich aufgeschaukelt“, lautet der Befund von Meinhard Egger vom Bischof-Stecher-Gedächtnisverein in der Rückschau. Er selbst weilte im Sommer 2022 im Urlaub, als der Streit um den Bau eines neuen Singletrails nahe einem nach dem 2013 verstorbenen Innsbrucker Altbischof Reinhold Stecher benannten Besinnungsweg eskalierte.

Der in der Bevölkerung extrem beliebte Kirchenmann sei immer für „Toleranz und Miteinander“ gestanden, erinnerte Egger an dessen Haltung. Und erklärte sich die erhitzten Gemüter mit zu wenig Informationen im Vorfeld des Baus. Egger ließ durchblicken, dass man ansonsten selbst für die dann so kritisierte Routenführung eine Lösung finden hätte können.

Sondersitzung

Doch der vor eineinhalb Jahren praktisch fertig gebaute Hofwaldtrail auf der Nordkette wurde stattdessen in Teilen rückgebaut. Das hatte damals ein eigens einberufener Sondergemeinderat beschlossen. Gegner des Trails hatten Störung der Pilger durch die Nähe der Strecke moniert und, dass diese den Stecher-Weg kreuzt.