Neue Regeln treten in Kraft: Was 3-G oder 2,5-G im Job bedeuten

Für Kunden ist das derzeit noch unterschiedlich. Österreichweit gilt: Kunden müssen einen 3-G-Nachweis parat haben, andernfalls gilt Masken-Pflicht analog zu Supermarkt und Co. Wien, Salzburg, Oberösterreich sowie ab 4. 11. Kärnten und ab 8. 11. Tirol, NÖ und die Steiermark haben verschärft: Es gilt FFP2-Pflicht für jedermann, unabhängig vom Impf- oder Teststatus.

Gesundheitsberufe

Bundesweit gilt für Mitarbeiter von Spitälern, Senioren- oder Pflegeheimen die 3-G-Regel plus Mund-Nasen-Schutz, in Stufe 3 folgt 2,5-G. Wien ist schon jetzt strenger: Die Stadt verlangt 2,5-G plus FFP2-Maske sowie auch von Geimpften und Genesenen einmal wöchentlich einen PCR-Test. In Tirol und der Steiermark gilt ab 8. 11. ebenfalls 2,5-G plus FFP2-Maske; diese Regelung greift auch in Arztpraxen.

Für Patienten gilt in Ordinationen FFP2-Pflicht. Für Besucher von Spitälern oder Heimen gilt 3-G plus FFP2-Maske, in Wien, Tirol und der Steiermark (ab 8. 11.) gilt bereits 2,5- statt 3-G. Das könnte ab 14. 11. österreichweit passieren.

Wintertourismus

Mitarbeiter von Seilbahnbetrieben unterliegen der 3-G- oder je nach Risikostufe der 2,5-G-Regel. Skifahrer benötigen ab 15. 11. einen Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr für Gondeln und jene Sessellifte, die mit Hauben abdeckbar sind.