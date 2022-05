Neue Plattform: „Die Zeit der Großparteien ist vorbei“

Plattform für Parteifreie

Im Prinzip wird jeder beitreten können. Es gibt bereits mehrere Unterstützer in Salzburg und Oberösterreich. Einzig eine Gesinnung, die zu weit rechts oder zu weit links angesiedelt ist, könnte Ausschließungsgrund sein, so Lindtner. Als Parteifarbe hat sie weiß gewählt, Symbol ist eine weiße Rose. Das Partei-Programm des FMÖ steht in den Grundzügen auch bereits fest. Ganz oben auf der Liste stehen Familien. Lindtner: „Wir wollen leistbares Skifahren in der Region ermöglichen.“ Außerdem: eine Stärkung der regionalen Betriebe oder leistbares Wohnen. Und: Pensionen sollen erhalten bleiben. „Mandatare aus anderen Gemeinden können aber genauso ihre auf die Region zugeschnittenen Programme aufsetzen.“ Man netzwerke und unterstütze sich bei Werbung oder organisatorischen Fragen gegenseitig. Der Parteizwang falle jedenfalls weg.

Das Projekt FMÖ erfordert viel Zeit und auch Geld: „Sponsoren haben wir nicht. Da ist es schwierig, mit den Großen mitzuhalten“, meint sie. Know-how kommt unter anderem aus der eigenen kleinen Werbeagentur. Auf Social Media stehen heute auch kleinen Partei-Projekten wie dem FMÖ attraktive Werbekanäle offen.