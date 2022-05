Neue Minister? Nach dem Parteitag kommt der Umbau in ÖVP

Es ist nicht irgendein Parteitag für den ÖVP-Kanzler. Es ist der Parteitag, wo Karl Nehammer sein parteipolitisches Profil offenbaren muss. Er wird den Delegierten eine Richtung vorgeben müssen: Was will der Kanzler Karl Nehammer? Wohin will er die Volkspartei – das Wort „neue“ wurde in der Vorwoche aus dem Logo gestrichen – programmatisch führen?

Will Nehammer wie Sebastian Kurz die Partei eher rechts positionieren, oder doch mehr in der Mitte?

In den kommenden elf Tagen wird sich Nehammer intensiv mit seinem Team auf seine richtungsweisende Rede vorbereiten. Bei den ÖVP-Wählern liegt er in der Gunst klar vor seinem Vorgänger Sebastian Kurz.

48 Prozent sehen Nehammer für den Spitzenposten in der Partei als am besten geeignet, nur noch 27 Prozent geben Kurz den Vorzug, wie aus dem „Österreich-Trend“ des Hajek-Instituts für ATV hervorgeht. Mit dem Rückenwind, den Nehammer sich am Parteitag in Graz holen will, wird der Parteichef zuerst in der Parteiorganisation kräftig umrühren und später auch in der Regierung Umstellungen durchsetzen.