Neue Hugo-Portisch-Gasse in Wien: Platz für einen großen Namen

Im Vorjahr verstarb der ehemalige KURIER-Chefredakteur und Chef-Kommentator des ORF. Am Küniglberg in Hietzing erinnert künftig die Hugo-Portisch-Gasse an ihn. Das Straßenschild wurde von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Beisein von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und dessen Vorgänger Alexander Wrabetz enthüllt. Umbenannt wurde dafür ein kurzer Abschnitt der Würzburggasse, direkt vor dem Haupteingang zum ORF-Zentrum. Anrainer sind von der Adressänderung aber nicht betroffen.

Pionierarbeit

„Wir stehen buchstäblich auf seinen Schultern“, erinnerte Wrabetz an das von Portisch initiierte Rundfunkvolksbegehren von 1964 – das erste Volksbegehren Österreichs. Damals noch Chefredakteur des KURIER, war es sein Ziel, den ORF zu einem unabhängigen Medium zu machen.

832.000 Unterschriften kamen zusammen und ebneten den Weg für das Rundfunkgesetz. Noch heute gilt Hugo Portisch als journalistisches Vorbild. Als einer von wenigen österreichischen Journalisten absolvierte er damals ein Praktikum bei der „New York Times“.