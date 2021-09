Ein Platz für Jahrhundertjournalist Hugo Portisch gefordert

Die Welle der Betroffenheit war groß, als der legendäre Journalist und ehemalige KURIER-Chefredakteur Hugo Portisch im April im Alter von 94 Jahren starb. Der breiten Öffentlichkeit war er unter anderem bekannt als Initiator des Rundfunk-Volksbegehrens und Chef-Kommentator des ORF. In dieser Funktion erklärte er zwei Generation Weltpolitik und Zeitgeschichte.

In Wien sicherte ihm Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) umgehend ein Ehrengrab der Stadt Wien am Zentralfriedhof zu. Im 1. Bezirk in Wien wird nun über eine weitere posthume Ehrung nachgedacht. In der Bezirksvertretungssitzung, die heute Abend stattfindet, beantragen die Neos die Benennung eines Platzes in „Dr. Hugo Portisch Platz“.