Neue Hoffnung für Kinder mit seltenen Krankheiten

Arbeit im Speziallabor

In Salzburg steht ein Labor mit exzellenten interdisziplinären Experten zur Verfügung. 50 bis 60 Prozent der seltenen Krankheitsbilder können abgeklärt werden: „Wenn die Routineabklärung kein Ergebnis bringt, geht es in die genetische Analyse“, so Barbara Kofler, Biochemikerin und Leiterin des Labors. Mit biochemischer Expertise und internationaler Vernetzung gelinge es dann, Ursachen aufzuspüren.

Der Startschuss für „Young.Hope“ soll jetzt auch finanzielle Mittel einbringen. Der Bedarf sei enorm, so die Verantwortlichen. Insgesamt geht man von mehreren Hunderttausend Euro aus. Geräte kommen teuer, auch zusätzliche Forschungsstellen sollen die Bindung an der Salzburger Zentrum erhöhen. Der Appell, das bisher großteils drittmittelfinanzierte Zentrum zu unterstützen, richtet sich an verschiedene Stellen – von der EU über den Bund bis zur Gesellschaft insgesamt, wie Kinderprimar Weghuber betont.