Die besten Nachrichten aus Forschung und Gesundheit 2021

WHO lässt Jahr Revue passieren

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Highlights und Erfolge im Gesundheitsbereich auch abseits der Bekämpfung von Corona des Jahres 2021 gesammelt.

"Die Länder kämpften gegen COVID-19, das 2021 mehr Menschenleben forderte als 2020, während sie darauf Acht geben mussten, andere Gesundheitsdienste am Laufen zu halten. (...) In anderen Gesundheitsbereichen, von Diabetes bis Demenz, gab es sowohl Rückschläge als auch hart erkämpfte Erfolge", so die WHO.

Erfolge aus dem Gesundheitsbereich: