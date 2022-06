Zahl des Forschungspersonals stieg um fast 50 Prozent

Die Zahl der Beschäftigen in der Forschung ist in Österreich zwischen 2009 und 2019 um fast 50 Prozent gestiegen. Laut dem neuen Forschungs- und Technologiebericht 2022 waren demnach 2019 rund 144.100 Personen in diesem Sektor tätig - 2009 waren es erst rund 96.500 (plus 49 Prozent). Ähnlich ist der Zuwachs bei den Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Diese stiegen von 56.400 auf 83.700 (plus 48 Prozent).

Den höchsten Zuwachs gab es im staatlichen Bereich, der etwa Akademie der Wissenschaften, Boltzmanngesellschaft, Austrian Institute of Technology, Landes-, Gemeinde-, Kammer- und Sozialversicherungsinstitutionen sowie Bundesinstitutionen ohne den Hochschulbereich umfasst. Hier stieg die Zahl der Beschäftigten um 82 Prozent (Köpfe) auf 11.000 Personen bzw. um 104 Prozent (VZÄ) auf 5.500. Dieser Bereich ist nach dem privaten gemeinnützigen Sektor allerdings der zweitkleinste.