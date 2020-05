Forschungsförderung: 237 Millionen Euro für neues Wissen

Wo genau der FWF das Geld aktuell investiert, präsentierte er heute: 2019 flossen 237 Millionen Euro in mehr als 700 neue Forschungsprojekte aus allen Disziplinen. „Insgesamt bringen mehr als 4.000 Forschende in 2.400 laufenden Projekten mit Mitteln des FWF an Österreichs Universitäten und Forschungsstätten neues Wissen hervor und liefern Impulse für die Konjunktur. Für 2020 zeichnet sich aufgrund der Corona-Krise ein Höchststand an Forschungsanträgen ab“, heißt es in einer Aussendung.