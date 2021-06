Neue Einsatzmunition für die Polizei offiziell vorgestellt

Am Montag wurde die neue Einsatzmunition für die heimische Polizei offiziell vorgestellt. Der KURIER berichtete bereits im Mai über die schleichende Einführung der lange umstrittenen Geschosse.

Die Patronen, Action Austria AED im Kaliber 9mm, die am Montag in der Sonderschießanlage des Einsatzkommandos Cobra in Blumau-Neurißhof präsentiert wurden, sollen unter anderem für eine schnellere Herbeiführung der Wirkung sorgen, wodurch weniger Schussabgaben erforderlich seien.

Die Einsatzmunition wurde im Zuge eines KIRAS-Forschungsprojekts ausführlich geprüft, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Demnach habe die Munition eine höhere Energieabgabe im Körper, was eine geringere Durchschlagskraft bewirkt und die Hintergrundgefährdung reduziert.