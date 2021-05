Die Polizei schießt bereits mit mannstoppender Munition

So laut die Diskussiondarüber war, so leise wurde die neue Munition eingeführt. Grund dafür ist, dass das Ministerium offenbar in den nächsten Wochen eine Präsentation geplant hat. Doch die Einführung neuer Munition ist auch schwer zu verkaufen – schon unter Sobotka überlegte man, wie man dies am besten der breiten Öffentlichkeit kundtun solle.

Fest steht, dass das Innenministerium einen Großauftrag fixiert hat. Insgesamt wurden 35 Millionen Stück Munition bestellt, darunter umweltschonende Übungsmunition. Den Zuschlag für beide Lose bekam der tschechische Hersteller Sellier & Bellot. Dieser ist seit 200 Jahren tätig und seit dem Jahr 2009 im brasilianischen Besitz. Der Kaufpreis beträgt laut KURIER-Informationen rund 21 Millionen Euro.