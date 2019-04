Neue Details zur Pleite des dubiosen Sportwagenbauers Milan

1325 Pferdestärken unter der Motorhaube, in fünfeinhalb Sekunden auf Tempo 200. So rasant sollte eines Tages der Sportwagen von „Milan Automotive“ über die Straße flitzen. Und selbst beim Höchsttempo von 400 km/h soll das Superauto noch nicht abheben. So viel Bodenhaftung hat ihren Preis: 1,8 Millionen Euro soll das luxuriöse Speedcar kosten – er wird aber zumindest in absehbarer Zeit nicht gebaut. Der KURIER berichtet mehrmals darüber.