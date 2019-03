Totalschaden: Supersportwagen Milan schlittert in die Pleite

Der gescheiterte Sportwagenbauer Markus Fux, Chef der Milan Automotive GmbH, sitzt nach wie vor wegen Betrugsverdachts in Untersuchungshaft, da hat sein Anwalt Bernhard Wagner schon weitgehend mit den Aufräumarbeiten begonnen. Er hat beim Landesgericht St. Pölten die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Luxus-Automarke beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform dem KURIER.

Laut Ediktsdatei des Justizministeriums ist gestern, Mittwoch, das Konkursverfahren bereits eröffnet worden. „Es handelt sich um einen Eigenantrag zum Schutz der Gläubiger. Wir wollen die Sache in geordnete Bahnen bringen“, sagt Wagner zum KURIER. „Ich werden den vorsorglichen Schließungsantrag der Masseverwalterin unterschreiben, aber wir arbeiten an einer Lösung und an einem Sanierungsplan. Über die Höhe der Verbindlichkeiten und die Anzahl der Gläubiger kann ich noch nichts sagen, da die Unterlagen der Firma von den Ermittlern noch nicht freigegeben wurden.“