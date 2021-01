Neue Corona-Regeln: Was sich ändert, was bleibt

Skilifte und Gondeln: Sie bleiben geöffnet, auch an der Maximal-Belegung von Gondeln oder abgedeckten Sesselliften von 50 Prozent der möglichen Kapazität hat sich nichts geändert. Sie darf nur überschritten werden, wenn es sich um Personengruppen handelt, die aus einem einzigen Haushalt kommen. Allerdings gilt die Zwei-Meter-Abstandsregel analog auch für Skigebiete: Das werde „schwierig und eine Herausforderung, wird aber bewältigt“, merkte Franz Hörl, Sprecher der Seilbahnbetriebe in der Wirtschaftskammer, am Donnerstag an.