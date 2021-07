Neue Corona-Regeln: Mit 2, 3 oder gar keinem „G“

Lockdown 1

Er gilt von 16. März bis 13. April 2020. Der Handel ist geschlossen, außer z. B. Supermärkte. Es treten Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr in Kraft, es gilt ein Mindestabstand von einem Meter. Gastronomie, Hotels, Fitnessstudios, Friseure schließen, Veranstaltungen sind untersagt

Lockerungen

Mit 14. April 2020 dürfen Teile des Handels wieder öffnen. Ab sofort gilt Maskenpflicht (Mund-Nasen–Schutz) in geschlossenen, öffentlichen Bereichen. Am 15. Mai 2020 sperrt die Gastronomie auf, am 29. Mai Hotels oder Fitnesscenter. Veranstaltungen bis zu zehn Personen sind zulässig. Am 15. Juni 2020 fällt die Maskenpflicht im gesamten Handel, sie kommt ab 24. Juli erneut für Supermärkte oder Drogerien

Lockdown 2

Von 3. bis 16. November gilt eine leichtere Variante das Lockdowns, z. B. mussten Freizeiteinrichtungen schließen. Danach wieder bis 6. Dezember ein harter Lockdown mit Regeln analog zum Frühjahr; bis 26. Dezember „Lockdown light“, so durften Friseure wieder öffnen. Dort und im Handel gilt Maskenpflicht

Lockdown 3

Der dritte harte Lockdown gilt bis 7. Februar 2021. Weite Bereiche des Handels schließen, Friseure ebenso. Ab 25. Jänner gilt FFP2-Pflicht statt MNS-Pflicht, der Mindestabstand verdoppelt sich auf zwei Meter. Die Covid-Schutzimpfungen beginnen am 27. Dezember

Lockerungen

Sämtlicher Handel ist wieder offen, Friseursalons oder Kosmetikstudios dürfen ab 8. Februar unter Auflagen (negativer Corona-Test der Kunden samt FFP2-Pflicht) aufmachen. Am 19. Mai öffnen die Gastronomie (mit Registrierungspflicht und früherer Sperrstunde) und Hotellerie wieder, es gilt die 3-G-Regel. Mit 1. Juli gibt es keinen Mindestabstand mehr. Die Maskenpflicht (wieder mit MNS) fällt großteils, wo die 3-G-Regel greift